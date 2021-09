Mehr als 40 Prozent Briefwähler werden erwartet.

Arne Dedert/dpa

Berlin. 40 Prozent der Wähler haben wohl per Brief abgestimmt. Hacker haben das Statistische Bundesamt angegriffen. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahl 2021 im Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp