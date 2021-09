Laute Pfiffe bei Auftritt von Angela Merkel und Armin Laschet in Stralsund

Buhrufe und Pfiffe: Armin Laschet und Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem gemeinsamen Wahlkampfauftritt in Stralsund.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Angela Merkel und Armin Laschet standen bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Stralsund im Regen und wurden auch noch angefeindet. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahl 2021 im Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp