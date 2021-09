Nach 16 Jahren als Kanzlerin verabschiedet sich Angela Merkel. Für viele Bundesbürger eine gute Entscheidung.

AFP/THOMAS KIENZLE

Berlin. Nach 16 Jahren wünschen sich die Deutschen laut einer Umfrage einen frischen Wind im Kanzleramt. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahl 2021 im Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp