"Lindner ein Luftikus": Kevin Kühnert stellt Ampelkoalition in Frage

Kevin Kühnert mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Nach der Bundestagswahl ist einer Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen eine mögliche Option.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Kevin Kühnert ist skeptisch, ob nach der Bundestagswahl eine Koalition von SPD, FDP und Grünen zustande käme. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahl 2021 im Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp