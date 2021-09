Armin Laschet schließt als Kanzlerkandidat der Union eine Rückkehr ins Ministerpräsidenten-Amt in Nordrhein-Westfalen aus.

dpa/Sina Schuldt

Berlin. Auch wenn Armin Laschet bei der Bundestagswahl verliert, wird er sein Amt als Ministerpräsident in NRW abgeben. Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahl 2021 in unserem Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp