Im bayerischen Kempten wurden viele Wahlplakate beschmiert, wie zum Beispiel dieses der FDP mit Christian Lindner.

dpa/nordphoto GmbH

Berlin. Gewaltdelikte, Sachbeschädigungen und Beleidigungen: Im Wahlkampf soll es zu mehr als 4200 Straftaten gekommen sein. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahl 2021 im Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp