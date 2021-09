Umfrage: Diese norddeutsche Stadt hat doppelt so viele Briefwähler

Doppelte so viele Briefwahlunterlagen in Bremen und Frankfurt – das ist das Ergebnis einer "Welt"-Umfrage.

Sebastian Kahnert/dpa

Berlin. Der Anteil der Briefwähler steigt von Wahl zu Wahl an, besonders in Großstädten zeichnet nun ein starker Anstieg ab. Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahl 2021 in unserem Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp