Der Gotteszusatz im Amtseid käme für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nicht infrage.

Daniel Karmann/dpa

Berlin. Den Zusatz "So wahr mir Gott helfe" würde Olaf Scholz (SPD) bei einer möglichen Vereidigung als Bundeskanzler weglassen. Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahl 2021 in unserem Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp