Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, spricht beim Außerordentlichen Bundesparteitag der FDP.

Jörg Carstensen/dpa

Berlin. Der FDP-Chef Lindner will beim Klimaschutz auf moderne Technologien setzen, Verbote hält er für den falschen Weg. Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahl 2021 in unserem Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp