Vierkampf in der ARD: Beim Rententhema kommt es zum Streit zwischen FDP-Chef Christian Lindner und Alice Weidel von der AfD.

dpa/Christophe Gateau

Berlin. Beim Vierkampf in der ARD kommt es beim Thema Rente zum Streit zwischen FDP-Chef Christian Lindner und der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel.

In einer Vierkampfdebatte der kleineren Parteien haben deren Spitzenkandidaten am Montagabend deutliche Unterschiede bei rentenpolitischen Konzepten erkennen lassen. Die Linke-Vorsitzende Janine Wissler forderte am Montagabend in der A