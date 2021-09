Zerstörte Wahlplakate: So viele Fälle gibt es in Niedersachsen

Zerstörte Wahlplakate von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD in Leipzig. Im Vorfeld der Bundestagswahl beklagen viele Parteien die Beschädigung ihrer Plakate.

Hendrik Schmidt/dpa

Hannover. Ob beschmiert, zerstört oder geklaut: In diesem Jahr registriert die Polizei an vielen Orten in Deutschland deutlich mehr Angriffe auf Wahlplakate der Parteien. In Niedersachsen allein sind es bereits knapp 600 Fälle.

In Niedersachsen hat die Polizei vor den Kommunal- und Bundestagswahlen bereits mehrere Hundert Angriffe auf Wahlplakate registriert. Unserer Redaktion sagte eine Pressesprecherin der Polizei: "Dem Landeskriminalamt Niedersachsen wurden im