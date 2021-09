Die Grüne Aminata Touré (links) will einen Wahlerfolg des CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen (rechts) verhindern – und liegt damit auf einer Linie mit der Kieler CDU-Bildungsministerin Karin Prien (Mitte).

KIEL/BERLIN. Die Ökopartei ruft in Südthüringen zur Wahl des Sozialdemokraten Frank Ullrich auf. Und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien kritisiert ihren CDU-Parteifreund Maaßen nicht zum ersten Mal.

Im Streit um die CDU-Bundestagskandidatur von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen in Südthüringen haben die Grünen an ihre Anhänger appelliert, bei der Wahl am 26. September Maaßens Rivalen von der SPD mit der Erststimme zu wählen.