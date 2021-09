Der ideale "Kompromisskandidat"? Seine Union ist im Sinkflug in den Umfragen, doch Armin Laschets größte Stärke ist seine Resilienz. Niederlagen lächelt er weg - und kämpft weiter.

imago-images/Frank Ossenbrink

Berlin. Zweifel an seiner Eignung für höchste Ämter begleiten Armin Laschet von jeher in seiner politischen Karriere. Trotzdem war er erfolgreich. Und jetzt?

Als Armin Laschet in diesen Tagen die Merkel-Biografie aus der Feder des FAZ-Journalisten Ralph Bollmann in Berlin vorstellt, fragt ihn die Moderatorin nach seinem Merkel-Moment. Laschet überlegt nicht lange. In dem Buch wird beschrieben, w