Ein Jogger läuft an großen Wahlplakaten mit den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD, l) und Armin Laschet (CDU) vorbei. In den vergangenen Wochen hat Scholz seinen Konkurrenten in Umfrageergebnissen weit hinter sich gelassen. Umfragen dürfen in Deutschland quasi jederzeit veröffentlich werden – in vielen EU-Ländern ist das anders.

Arne Dedert/dpa

Berlin. In vielen EU-Ländern dürfen Meinungsforscher ihre Umfrageergebnisse einige Tage vor den Wahlen nicht mehr veröffentlichen. In Deutschland sind sie in diesem Jahr besonders unsicher und vor allem rechtlich im Graubereich.

Erstmals in ihrer Geschichte hat die Union ein Umfrageergebnis von unter 20 Prozent bekommen. Die Nachricht heizt die Debatte um mögliche Regierungskoalitionen weiter an – und könnte Wählerinnen und Wähler vielleicht sogar bei ihrer En