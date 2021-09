"Langweiligster Deutscher": New York Times lacht über Kanzerkandidaten

"Deutsche lieben langweilig": In der New York Times ist ein Artikel über den deutschen Wahlkampf erschienen. Gerade die Spitzenkandidaten von CDU und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, kommen darin nicht gut weg.

Ole Spata/dpa

New York. Die New York Times gehört zu den einflussreichsten Zeitungen der Welt. In einem Artikel beschreibt sie nun den deutschen Wahlkampf sowie die Spitzenkandidaten Olaf Scholz und Armin Laschet als alles andere als aufregend.

Die "New York Times" (NYT) hat in einem Artikel den deutschen Wahlkampf als "langweilig" sowie als "Zitterpartei deutscher Art" bezeichnet. Der Bericht mit dem Titel "Es ist Wahlkampf-Zeit in Deutschland. Kein Charisma, bitte!" ge