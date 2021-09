Bürgerrechtler Heiko Lietz unter einer Eiche auf der Marstall-Halbinsel in Schwerin.

Volker Bohlmann

Schwerin. Klimawandel, wachsende Kluft zwischen Armen und Reichen, unbezahlbare Mieten – der DDR-Bürgerrechtler Lietz sieht am Ende der Merkel-Ära einen riesigen Reformstau. Er will im Wahlkampf die Bündnisgrünen unterstützen.

Die Treppe geht steil nach oben. Auf dem Dachboden des Gemeindehauses der Paulskirche in der Schweriner Innenstadt sitzt Heiko Lietz in seinem kleinen Büro. Hinter ihm eine Wand voller Bücher. Vor ihm sein museumsreifes Mobiltelefon. In se