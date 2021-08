Meine Frau, die Kanzlerin: Ihre Ehe hielten Angela Merkel und Joachim Sauer streng privat. Sauer trat nur selten mit Merkel vor die Kameras.

Berlin. Susanne Laschet, Britta Ernst und Daniel Holefleisch – einer dieser Namen dürfte Ihnen nach der Bundestagswahl geläufig werden. Was wir über die zukünftige First Lady oder den nächsten First Husband wissen.

Die Ehefrauen der Kanzler hießen früher mal Loki Schmidt, Hannelore Kohl oder Doris Schröder-Köpf. Diese Namen kennen viele. Bei Joachim Sauer, dem Ehemann von Angela Merkel, ist das etwas anders. Der Chemieprofessor aus Berlin trat nur sel