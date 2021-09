Der Deutsche Bundestag wird am 26. September zum 20. Mal in seiner Geschichte gewählt.

Christoph Soeder

Berlin. Wo die SPD einmal 70 Prozent der Stimmen holte: 20 Superlative zur 20. Bundestagswahl – und noch ein paar mehr.

391 400 Menschen leben in Deutschlands größtem Wahlkreis München-Ost. Damit ist er gut doppelt so groß wie der kleinste Wahlkreis Altmark in Sachsen-Anhalt, der nur 194 400 Einwohner hat.6211 Kandidaten und Kandidatinnen treten diesmal zur