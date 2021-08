Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Landrat Reinhard Sager, hat die Ostholstein-Fahne an seinem Haus in einem Ortsteil der Gemeinde Scharbeutz an der Ostsee gehisst. Wenn sein Lieblingsverein, der FC Bayern München, ein wichtiges Spiel hat, dann weht auch die Vereinsfahne mal über dem Haus der Familie Sager.

Michael Kuhr

Eutin. Der Aufstieg vom Landwirtssohn Reinhard Sager zum geschätzten Gesprächspartner von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Am morgen sitzt er in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Tisch und verhandelt über das Wohl der Landkreise in Deutschland. Nur wenige Stunden später kurvt er entspannt mit seinem neuen E-Bike entlang der ostholsteinischen Ostseeküs