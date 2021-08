Aus Gewohnheit: Was uns die Plakatwälder vor der Wahl sagen

Unvermeidliches Ritual: Wenn gewählt wird, verwandeln sich Städte in Schilderwälder. Wie hier vor der Bundestagswahl 2017.

Hartmut Müller-Stauffenberg/imago

Osnabrück. Vollmundige Versprechungen in Wort und Bild: Keine Bundestagswahl ohne Werbeplakate. Doch was sagen uns die Schilderwälder in unseren Städten und Gemeinden? Eine Analyse.

Wir Menschen brauchen Rituale, weil Rituale dem Leben Struktur geben, selbst wenn sie bei genauem Hinsehen vielleicht ein bisschen hohl geworden sind. So gehört es zu den Ritualen des Politikbetriebs, dass im Vorfeld von Wahlen Städte und G