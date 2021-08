Sechs Tage alte Ferkel im Stall: Immer mehr Landwirte geben die Schweinehaltung auf.

Michael Gründel/dpa

Osnabrück. Die kommende Bundesregierung wird agrarpolitisch aufs Tempo drücken müssen, sonst sind bald keine Bauernhöfe mehr da, die gesellschaftliche Vorstellungen einer besseren Tierhaltung umsetzen. Ein Bauer aus Niedersachsen berichtet.

Mitte Juli war es, da musste einfach mal raus in die Welt, was sich bei Georg Wernke-Schmiesing aufgestaut hatte. Der 32-Jährige nahm sein Mobiltelefon in die Hand und tippte: „Ich habe Zukunftsangst.“ Ein Gefühl, das viele Landwirte kennen