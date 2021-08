Auch wenn es nicht immer einfach mit ihr war, Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erinnert sich gern an die Zusammenarbeit mit der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Marion Trimborn/NOZ

Brüssel. Angela Merkel scheidet bald aus dem Amt. Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erinnert sich an unzählige Gipfelnächte mit der Kanzlerin - und hat auch schon ein paar Ratschläge für ihren Nachfolger parat.

Herr Juncker, in dem Regal hinter Ihnen steht das Buch von Frau Merkel mit dem Titel „Mein Weg“ und Sie haben ein Foto von ihr in Ihrem Büro. Ist Merkel in Ihrem Leben noch präsent?Ihr Buch habe ich nicht gelesen, bisher komme ich nicht daz