Nicht festhalten oder ansprechen Mann in Bremen aus Polizeigewahrsam geflohen

Bremen. Ein am Mittwoch in Bremen festgenommener Mann ist am Abend aus dem Polizeigewahrsam geflohen. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach dem 37-Jährigen.

Im Rahmen von Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bremen durchsuchten Einsatzkräfte am Mittwoch mehrere Wohnanschriften in Bremen und Osterholz-Scharmbeck. Zudem wurde gegen den 37-jährigen Nurullah Özalp ein Haftbefehl vollstreckt. Der Festgenommene floh am frühen Abend aus dem Polizeigewahrsam in der Vahr. Die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft leiteten sofort umfangreiche Maßnahmen ein.

Ermittlungen wegen Handels mit Rauschgift

Die Staatsanwaltschaft Bremen und die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift von Polizei Bremen und Zoll ermitteln gegen den 37-jährigen Beschuldigten wegen des Tatverdachts der Einfuhr und dem Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in wenigstens zwei Fällen im Sommer dieses Jahres. Bei den Durchsuchungen wurden Betäubungsmittel sowie eine Schusswaffe und Munition sichergestellt. Der Beschuldigte wurde aufgrund eines bereits in dieser Sache bestehenden Haftbefehls festgenommen.

Bei Autokorso zu türkischer Hochzeit aufgefallen

Parallel wurde in Osterholz-Scharmbeck ein Durchsuchungsbeschluss bei Angehörigen des 37-Jährigen in einem weiteren Verfahren gegen einen unbekannten Täter wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz vollstreckt. Hintergrund ist der Einsatz einer scharfen Schusswaffe, durch die Abgabe von Schüssen in die Luft in Bremen-Huchting, bei einem Autokorso anlässlich der Hochzeit eines türkischen Paares im Frühjahr dieses Jahres. Hier wurde Videomaterial sichergestellt.

Beim Aussteigen die Flucht ergriffen

Gegen 17.35 Uhr brachten Beamte der Bremer Polizei den Festgenommenen auf das Gelände des Polizeipräsidiums um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Beim Aussteigen aus dem Polizeiwagen gelang dem Mann die Flucht. Er floh über den Zaun in Richtung Kurt-Schumacher-Allee. Es wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Personenbeschreibung

Staatsanwaltschaft und Polizei fahnden jetzt mit Fotos nach dem 37-jährigen Nurullah Özalp. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Bremen einen Europäischen Haftbefehl erlassen. Der Flüchtige ist 171 Zentimeter groß, schlank und hat einen Drei-Tage-Bart sowie kurze schwarze Haare. Bei seiner Flucht trug er eine dunkle Hose sowie ein dunkles T-Shirt. Die Polizei warnt davor, den Mann bei Antreffen festzuhalten oder anzusprechen. Wer ihn sieht, sollte sich über den Notruf 110 bei der Polizei melden.

Polizei überprüft Standards

Aufgrund der Gesamtumstände hat der Polizeipräsident umgehend die Überprüfung der vorhandenen Abläufe und Standards beauftragt. „Dieser Vorfall ärgert mich maßlos. So etwas darf uns nicht passieren“, untermauert Lutz Müller seine Erwartungshaltung. Sofort nach Bekanntwerden des Vorfalles leitete die Polizeiführung den Sachverhalt an das Referat Interne Ermittlungen beim Senator für Inneres weiter. Von dort aus wird der Vorgang zur Prüfung, ob dem Sachverhalt ein strafrechtlich relevantes Verhalten zugrunde liegt, in Kürze der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt werden. Gleichzeitig hat die Polizei Bremen ein Disziplinarverfahren zur Prüfung individuellen Fehlverhaltens eingeleitet. Die beiden eingesetzten Polizisten sind bis zur Klärung des Sachverhalts in andere Bereiche versetzt worden.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Telefonnummer 0421 362 - 3888 entgegen.