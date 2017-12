Festnahme in Bremen Mann bedroht Mutter und Sohn mit Messer

Bremen. Ein 24-Jähriger hat eine Mutter und ihren Sohn in Bremen mit einem Messer bedroht.

Die 32-Jährige hatte den hilflos wirkenden Mann aus dem Auto heraus auf dem Bürgersteig gesehen und spontan angehalten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ihr 16-jähriger Sohn bot dem Mann Hilfe an, dieser riss jedoch plötzlich ein Messer aus einem Schulterhalfter und lief auf beide zu. Dabei drohte er, sie umzubringen. Der Sohn rannte zunächst weg, der Angreifer bedrohte die Mutter, stieg in ein Auto ein und fuhr davon.

Die Polizei stoppte den Mann bei der sofort eingeleiteten Fahndung am Mittwoch. Ein Alkoholtest verlief positiv. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Beamten mehrere Druckluft-, sowie Hieb- und Stichwaffen. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.