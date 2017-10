Spaß an der Belastungsgrenze Spendenmarathon „Benefietsen“: 5 000 Euro für Bremer Sportstiftung

Bremen. Beim ersten „Benefietsen“ in der „Markthalle Acht“ am Domshof in Bremen konnten die Teilnehmer für den guten Zweck schwitzen. 5000 Euro kamen so für die Bremer Sportstiftung zusammen.

Schlemmen? Shoppen? Nein! Trainieren! 50 Fitness-Bikes stehen bereit sowie zwei DJs und ein Trainer. Und mehr als 50 Menschen schwingen sich im Laufe des Nachmittags auf den Spinning-Sattel. Sie alle und weitere Unterstützer spenden damit für die Bremer Sportstiftung. 5 000 Euro kommen so zusammen – beim ersten „Benefietsen: Schwitzen für den guten Zweck“ in der „Markthalle Acht“ am Domshof. „Benefietsen“ ist ein Kunstwort aus „Benefiz“ und „fiets“. Das ist das holländische Wort für „Fahrrad“.

Die Musik gibt den Takt vor. Ein zügiger Beat setzt ein. Die meisten treten nach Vierteln. Bremens Bürgerschaftspräsident Christian Weber sitzt am Sonnabend als erster auf dem Politiker-Fahrrad neben dem Trainer Falko Gammelin und Peter Gagelmann. Der frühere Bremer Bundesliga-Schiedsrichter ist Vorsitzender des Mitveranstalters Bremer Sportstiftung.

Alle drei sitzen oberhalb der Gäste hinter einer Treppe. Weber ist schnell und nimmt die Achtel aus der Musik auf. Später werden ihn Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und der Staatsrat Jan Fries aus dem Ressort für Soziales, Jugend, Integration und Sport auf dem Politiker-Fahrrad ablösen.

Sphärische Klänge setzen ein. Das Tritttempo verlangsamt sich etwas. Belastung und Erholung im Wechsel, so kommen die Radler durch die lange Zeitdauer von bis zu drei Stunden Sport. Trainer Falko Gammelin sagt an, was für ein Terrain zu dem jeweiligen Takt gefahren wird.

Zunächst ist es „flache Ebene“. Die Sportler stellen ihre Räder entsprechend ein. 15 Teilnehmer lassen während ihrer Fahrt den Puls messen. Die Werte erscheinen auf einem großen Bildschirm. Dort stehen der Puls und ein Prozentwert. „Dieser zeigt die Annäherung an die Belastungsgrenze. Es sollen 100 Prozent erreicht und möglichst durchgehalten werden“, erklärt Mandy Köhrmann vom Mitveranstalter Barmer. Bereits nach vier Minuten sind einige Fahrer bei mehr als 60 Prozent. Nach 20 Minuten knacken die ersten die 80-Prozent-Marke.

Auch „Velotörn“-Mitorganisator Oliver Gehrking tritt in die Pedale. „Ich finde, das ist durchaus eine Alternative zum Fahrrad. Man kann es so einstellen, dass man sich wohlfühlt. Im Winter ist das für mich ein echter Ausgleich“, sagt er.

Sichtlich Spaß haben Leon und Daniel. Die 13-Jährigen sind aus Bremen und strampeln in der hinteren Reihe. Leon geht es locker an: „Ich fahre so lange, wie ich durchhalte.“ Er hat seinen Freund Daniel überredet. Der findet: „Das kann man weiterempfehlen. Die Musik hilft auch ein bisschen. Ohne die wäre es etwas langweilig.“

Neugierig beäugt wurde das „Benefietsen“ von den Besuchern der „Markthalle Acht“, die dort bei regenreichem Wetter ein trockenes Plätzchen gefunden hatten. Abends begann bei echtem Herbstwetter eine „Lange Einkaufsnacht“ in der Innenstadt. Die Schweine in der Sögestraße wurden aufwendig illuminiert. Lichteffekte führten die Besucher in Richtung Lloydpassage. Mehr Wetterglück hatte gestern der verkaufsoffene Sonntag im Weserpark. Dieser zog bei ordentlich Sonnenschein auch viele Besucher aus dem Umland an.