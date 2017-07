Schwierige Familienverhältnisse Loudon Wainwright III. im Bremer Schlachthof

Bremen. Mit Stock kommt der 70-Jährige auf die Bühne. Warum, das sagt er nicht. Loudon Wainwright III. nimmt das lediglich als Einstieg in das Programm.

Der erste Song handele vom Altwerden: „Double Lifetime“ erschien vor rund fünf Jahren auf dem Album „Older Than My Old Man Now“ und enthält Zeilen wie „I want a double lifetime, I wasted my first one“.

Was vielleicht doch nicht einfach nur ein smarter Vers ist. Das eigene Leben, das Verhältnis zum Vater, dessen Verhältnis zum Großvater sowie die wohl nicht immer einfachen Beziehungen zu Frau und seinen Kindern ziehen sich am Mittwoch im gut besuchten Bremer Schlachthof durch den Abend. Nur einmal geht es um tagesaktuelle Politik (Trump natürlich), nur einmal schlüpft der Songwriter, der auch als Schauspieler reüssierte (am prominentesten wohl in der TV-Serie „M.A.S.H.“), in eine fremde Rolle.

Das mag mit dem von Wainwright III. grimmig begutachteten eigenen Alter liegen. Aber eben auch in den Konflikten begründet sein, die beispielsweise Sohn Rufus, selbst schillernder Pop-Künstler, vor etwas mehr als einem Jahr der britischen Tageszeitung „The Guardian“ zu Protokoll gab, viel Stille und Unbehagen habe es gegeben – wenn der Vater überhaupt anwesend war. Und Loudons Tochter Martha widmete ihrem Vater 2005 den Song „Bloody Mother Fucking Asshole“, weil er lieber ganz unverblümt über seine Familie sang, als sich um sie zu kümmern. Was Loudon Wainwright III. allerdings ganz offensichtlich nicht dazu veranlasst, im Büßerhemd zu gehen.

Zwar gibt es durchaus so etwas wie Gesten der Versöhnung mit seinem längst verstorbenen Vater, aus dessen Kolumnen für das „Time Magazine“ er rezitiert. Vielleicht ist es die eigene Vergänglichkeit, die diesem Abend wie ein weiteres Leitmotiv innewohnt. Vor zwei in den vergangenen Jahren verstorbenen Kollegen zieht er den Hut: Von dem US-amerikanischen Jazz-Musiker Mose Allison spielt Wainwright zwei Songs, mit „Today I Started Loving You Again“ erinnert er an die Country-Ikone Merle Haggard, wobei er sich als informierter und einfühlsamer Interpret erweist, wie übrigens auch bei „Daughter“ von Peter Blegvad, womit wir wieder bei den Familienangelegenheiten wären.

Allzu lange kann Wainwright den Clown in sich allerdings nie bändigen. Ein Kapitel aus seinem im September in den USA erscheinenden Buch beweist, dass er nicht nur im Songformat ein amüsanter Erzähler ist. Und nicht nur viele seiner Songs sind mit gut gesetzten Pointen gespickt, auch in seinen Conferencen erlaubt er sich nicht immer nette Späße mit seinem Publikum. Das ihn allerdings dennoch zu zwei Zugaben auf die Bühne zurückholt. Schließlich bekommt man solch einen Mann nicht alle Tage zu sehen.