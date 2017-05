Kupferblechstücke für Souvenirjäger Das Bremer Rathaus verkauft sein Dach

Bremen. Das altehrwürdige Bremer Rathaus und der Roland zählen seit 2004 zum Weltkulturerbe der Unesco. „Auf diese Ehre sind wir stolz“, sagt Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). „Daraus erwächst eine ganz besondere Verantwortung, dieses Erbe zu erhalten und der Öffentlichkeit zu zeigen.“ So öffnet das Rathaus am Welterbetag – Sonntag, 4. Juni – von 12 bis 17 Uhr seine Pforten. Und verkauft das alte Kupferdach – stückweise.

Bremen feiert am Pfingstsonnabend sein weltberühmtes Marktplatz-Doppel, das seit 2010 ja auch die Rückseite von Zwei-Euro-Münzen ziert. Und Bremen feiert sich selbst. Genauer gesagt: Das Bundesland Bremen feiert den 70. Jahrestag seiner Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg.

70 Jahre Bremen sind auch 70 Jahre Automobilgeschichte. Und so zeigt das Mercedes-Benz-Werk stellvertretend für jedes Jahrzehnt ein Auto jener Epoche. So parken dann vor dem Rathaus ein Lloyd Alexander TS/LP, eine Borgward Isabella Limousine, ein Mercedes-Benz TN/207 D, ein Mercedes-Benz 300 D Turbo, ein Mercedes-Benz 190 D, ein Mercedes-Benz SL 500 und ein Mercedes-Benz GLC.

„Wertvolle Zeugnisse der bremischen Technikgeschichte“

Die Automobilschmiede von Mercedes in Sebaldsbrück zählt zu den größten Produktionswerken von Daimler und produziert derzeit zehn Modelle mit Stern. Startschuss für die Fertigung von Mercedes-Benz war im Jahr 1978. Die Wurzeln des Werkes reichen bis in das Jahr 1938 zurück, in dem Carl F. W. Borgward mit der Automobilproduktion an der Weser begann.

So weit, so schön. In der Oberen Rathaushalle präsentieren Staatsarchiv und Focke-Museum eine laut Senatspressestelle „historisch bedeutende“ Bremen-Landkarte aus dem Jahr 1748 und historisches Landvermessungsgeräte aus dem Besitz von Bürgermeister Christian Abraham Heineken. Die Geräte hat Bremen jüngst aus London „als wertvolle Zeugnisse der bremischen Technikgeschichte“ zurückgekauft.

Dort wurde auch die Landkarte aufgespürt, die Johann Daniel Heinbach anfertigte und die zur Zeit des Stader Vergleichs entstand, mit dem der König von Hannover und Großbritannien Bremens Hoheit im Landgebiet anerkannte. Die Bremensie wird zum Preis von 4,90 Euro (DIN A 2) und 9,80 Euro (Originalformat) verkauft.

2016 komplett neu gedeckt

Für Souvenirjäger hat das Rathaus weitere Stücke im Angebot – „Kupferscharen mit grüner Patina“, Originalstücke vom alten Rathausdach. Die rund 1 300 Quadratmeter große Dachfläche ist 2016 komplett neu eingedeckt worden, erstmals seit 1925. Aus ausgewählten Stücken des alten Kupfers sind Souvenirs erstellt worden.

1 000 Originalstücke werden im Erdgeschoss des Rathauses in der Zeit von 12 bis 14 Uhr verkauft, eine zweite Tranche von ebenfalls 1 000 Exemplaren von 14.30 bis 16.30 Uhr. „Auf Grund der erwarteten hohen Nachfrage ist die Abgabe auf zwei Stücke pro Person limitiert“, sagt ein Rathaus-Sprecher. (Weiterlesen: Bremer Rathaus: Kupferrot statt patinagrün)

Der Stückpreis für das Postkartenformat liegt bei acht Euro, für das Quadratformat (15 Zentimeter mal 15 Zentimeter) bei zehn Euro. Dazu gibt es ein Echtheitszertifikat. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Denkmalpflege im Rathaus zugute, heißt es.

Führungen durch „köstliches Fundament“

Die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) wird dann außerdem Exemplare mit einer Lasergravur der Rathausfassade (9,90 Euro) und USB-Sticks (19,90 Euro) aus dem grünen Kupferblech anbieten. „Wer mag, kann also ein ganz besonderes Stück Bremen mit nach Hause nehmen“, sagt BTZ-Chef Peter Siemering.

Ratskellermeister Karl-Josef Krötz ist am Welterbetag ebenfalls im Einsatz. Sein Team bietet drei Führungen durch das „köstliche Fundament“ des Rathaus an – um 12, 14 und 16 Uhr. Treffpunkt ist ein aufgestelltes Weinfass neben dem Haupteingang.

