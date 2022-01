Betrunkener fährt mit Auto in Bremer Bäckerei und verletzt Kundin

Die Polizei hat einen flüchtigen Unfallverursacher gestellt. (Symbolfoto)

Daniel Karmann

Bremen. In Bremen-Habenhausen ist ein Autofahrer in eine Bäckerei an der Karl-Marx-Straße gefahren und hat dabei eine Kundin verletzt. Der Mann flüchtete, konnte aber von der Bremer Polizei festgenommen werden.

Der 47-Jährige stand laut Polizei unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag. 1,6 Promille Alkohol im AtemDer Unfallverursacher war mit seinem