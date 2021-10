Ein offensichtlich erschöpfter junger Seehund liegt an einer Uferböschung in Bremerhaven.

--/Polizei Bremerhaven/dpa

Bremerhaven. Streifenpolizisten haben in Bremerhaven einen erschöpften Seehund in ihre Obhut genommen.

Eine Spaziergängerin hatte das Jungtier an einer felsigen Uferböschung am Seedeich entdeckt und die Beamten verständigt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Polizisten alarmierten daraufhin am Dienstagnachmittag die Seehundstati