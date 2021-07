Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße.

Bremen. Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Bremen sind drei Bewohner verletzt worden, einer davon schwer.

Die beiden Männer und die Frau konnten sich am Mittwochabend selbst aus dem Gebäude retten, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Männer musste noch in der Nacht in eine Spezialklinik