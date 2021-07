Drei Verletzte nach Brand in Bremer Reihenhaus

Am Mittwochabend ist ein Feuer in der Melanchthonstraße in Bremen ausgebrochen.

NWM-TV/Christian Butt

Bremen. Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Bremen sind drei Bewohner verletzt worden, einer davon schwer.

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Bremen-Westend am Mittwochabend sind drei Bewohner verletzt worden, einer davon schwer. Laut Polizeibericht ging der erste Notruf um 22.16 Uhr bei der Feuerwehr ein. Gemeldet wurde eine deutliche Rauch