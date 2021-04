Zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz ist es am Mittwoch nach einem Stromschlag in Bremen gekommen.

Bremen. Ein 53-jähriger Arzt hat in einem Bürogebäude in Bremen am Mittwoch einen tödlichen Stromschlag erlitten. Bei dem dramatischen Rettungseinsatz wurde auch ein Feuerwehrmann schwer verletzt. Er musste reanimiert werden.

In einem Gebäude mit Arztpraxen und Büros an der Grazer Straße in Bremen ist es am Mittwoch zu einem tragischen Unfall. Ein 53-jähriger Mann wurde dabei laut Mitteilung der Polizei durch einen Stromschlag tödlich verletzt. Ein 32-jähriger F