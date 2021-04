Stromschlag in Bürogebäude: 55-Jähriger stirbt in Bremen

Blaulicht an einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bremen. Ein 55-Jähriger hat in einem Bürogebäude in Bremen am Mittwoch einen tödlichen Stromschlag erlitten.

Ein herbeigerufener Feuerwehrmann erlitt ebenfalls einen Stromschlag und musste reanimiert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochabend sagte. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. In dem Gebäude mit Arztpraxen ha