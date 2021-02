Mehrere Familienmitglieder gehen bei eskaliertem Streit in Bremen auf Polizisten los

Zweimal forderten die Polizisten Verstärkung an. (Symbolfoto)

Stephan Jansen/dpa

Bremen. Ein Familienstreit in Hemelingen ist am Sonntagnachmittag eskaliert. Mehrere Streifenwagen mussten ausrücken. Mehrere beteiligte Personen leisteten Widerstand, beleidigten und bedrohten die Polizisten.

Die Polizei wurde am Sonntag gegen 15 Uhr an die Ludwig-Roselius-Allee nach Hemelingen gerufen. Eine 23-Jährige hatte die Polizei gerufen und angegeben, dass sie in ihrer Wohnung von ihrem 24-jährigen Bruder angegriffen und gewürgt wurde. V