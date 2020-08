Greven. Trotz großer klimapolitischer Bedenken hat der Flughafen in Bremen bei einer Studie des Bundes Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) vergleichsweise gut abgeschnitten.

Zusammen mit dem Flughafen Memmingen bekam der Airport der Hansestadt in zwei von drei Kriterien eine positive Bewertung, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie hervorgeht. Dort wurde die Wirtschaftlichkeit, die Bedeutung für die Verkehrsanbindung und die Entwicklung der Passagierzahlen von Flughäfen mit 200.000 bis drei Millionen Fluggästen im Jahr bewertet.

Mit dieser Bewertung bekamen Bremen und Memmingen immerhin noch eine „gelbe Karte“. Eine „orangene Karte“ mit einer positiven Bewertung in einer Kategorie bekam der Flughafen Münster/Osnabrück zusammen mit vier weiteren Regionalflughäfen in Deutschland. Sieben Regionalflughäfen bekamen keinen Punkt. Eine positive Bewertung in allen drei Kategorien bekam kein einziger der 14 überprüften Regionalflughafen in Deutschland.

Zusammen mit dem Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft kritisierte der BUND die Millionen-Subventionen für die Regio-Airports. Das sei eine „Verschwendung von Steuergeldern für Flughäfen, die keinen verkehrspolitischen Nutzen haben und mit dem Angebot von Urlaubsflügen vor der Haustür die Klimakrise anheizen“. Nur drei der 14 verglichenen Flughäfen hätten einen verkehrspolitischen Nutzen durch die Anbindung ihrer Region an den internationalen Flugverkehr. Beim Rest handele es sich fast ausnahmslos um Urlaubsflüge. „Die Regionalflughäfen zeigen dabei die ganze Absurdität des Fliegens auf“, sagte BUND-Vorsitzender Olaf Brand.