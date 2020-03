Unbekannte sprengen einen Geldautomaten in Bremen CC-Editor öffnen

Bremen. Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Bremen ist in der Nacht zu Dienstag ein Sachschaden von rund 20.000 Euro an einem Bankgebäude entstanden.