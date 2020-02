Peter Altmaier (l-r) begrüßt die Schaffer Thomas Kriwat, Bülent Uzuner und Max Roggemann. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bremen. Das ehrwürdige Schaffermahl in Bremen ist alt, es fand zum 476. Mal statt. Klimademos sind noch neu. So dauerte es am Freitag etwas, bis sich das zurechtgeruckelt hatte.