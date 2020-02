Bremen. Auch der „Karneval des Nordens“ kann außer Kontrolle geraten: Beim Streit bei einer Kohlfeier in Bremen-Hemelingen hat ein 35-Jähriger einen 29 Jahre alten Mann mit einem Tritt gegen den Kopf leicht verletzt.

Auch der „Karneval des Nordens“ kann außer Kontrolle geraten: Beim Streit bei einer Kohlfeier in Bremen-Hemelingen hat ein 35-Jähriger einen 29 Jahre alten Mann mit einem Tritt gegen den Kopf leicht verletzt. Die Einsatzkräfte nahmen den 35-Jährigen in der Nacht zum Sonntag vorläufig fest, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Besucher der Kohlfeier waren vor einem Gasthaus in Streit geraten, dann kam es zur Schlägerei zwischen den beiden Männern. Der 35-Jährige konnte noch am Tatort von Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sein Opfer kam mit leichten Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei warnte, jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen könne tödlich sein.