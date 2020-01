Die Polizei Bremen bittet um Hinweise. Symbolfoto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen. Im Fraktionsbüro der FDP in der Bremer Innenstadt hat eine verdächtige Briefsendung einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Bereits zu Beginn der Woche hatte es ähnliche Vorfälle in der Landesgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen und in einem Abgeordnetenbüro der Partei Die Linken in Bremen gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.