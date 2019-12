Eine Statue der Göttin Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: Stefan Puchner/dpa

Bremen. Mit Brandanschlägen hat ein gewalttätiger Ex-Ehemann in Bremen nach einem Sorgerechtsstreit einen Rachefeldzug gegen die Beteiligten in der Justiz geführt. Das Landgericht Bremen verurteilte den 42-Jährigen am Donnerstag zu zehn Jahren Haft mit Unterbringung in der Psychiatrie. „Er leidet unter einer schwerwiegenden paranoiden Persönlichkeitsstörung“, sagte die Vorsitzende Richterin über den Verurteilten.