17-Jähriger in Bremen durch Stich in den Rücken schwer verletzt CC-Editor öffnen

Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter festgenommen. Symbolfoto: Jörn Martens

Bremen. Ein 17-Jähriger ist in Bremen durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei in der Nacht zu Samstag von zwei Männern von hinten attackiert worden, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.