Bremen. Die Leiche eines getöteten 50-Jährigen in Bremen ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft zerstückelt worden. Sowohl in der Wohnung des Opfers wie in der Wohnung des mutmaßlichen Täters seien Teile der Leiche gefunden worden, sagte Behördensprecher Frank Passade am Mittwoch auf Anfrage.