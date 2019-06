Berlin. Nach dem Sieg gegen Pro7 kriegen Joko und Klaas noch mal 15 Minuten Anarchie geschenkt. Beim Sender wächst die Nervosität.

Zum zweiten Mal dürfen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf machen, was sie wollen. Am heutigen Mittwoch kriegen sie als Prämie für den Sieg bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" noch einmal 15 Primetime-Minuten zur freien Verfügung. Der Sender erwartet offenbar mit Unruhe die Ereignisse, die ab 20.15 Uhr live in die Welt gehen. Diesen Statusbericht posteten Joko und Klaas inzwischen bei Facebook.





