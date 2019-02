Ein 24-Jähriger ist am Dienstag in Bremen zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Bremen. Ein 24-Jähriger ist am Dienstag in Bremen zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Russe im November 2017 in Bremen einen Mann erstochen und einen anderen schwer verletzt hat.