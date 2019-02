Bremen. 14 Aktionsbereiche, 131 Trampoline und ein Flug durch die Halle: Das Jump House in Bremen bietet für Trampolinfans eine Menge Abwechslung. Was dort alles möglich und wie anstrengend ein Besuch ist, haben wir getestet.

1000 Kalorien pro Stunde verbraucht der Sprungwillige, sofern er nicht allzu viele Pausen macht, verrät Pressesprecherin Isabel Albrecht. Beim Besuch unserer Videoredaktion fließt tatsächlich eine Menge Schweiß und es wird vor allem die Balance trainiert:

Neben der "Battle Box" gibt es weitere Möglichkeiten, gegeneinander anzutreten, zum Beispiel beim „Reaction Jump“. Dabei müssen zwei Spieler schnell auf eine Fläche schlagen, sobald sie aufleuchtet. Natürlich vom Trampolin aus.



Ideale Lage beim Einkaufszentrum

Die 14 Aktionsbereiche des Tramponlinparks sind auf 3500 Quadratmetern verteilt. Insgesamt umfasst das Jump House 6000 Quadratmeter und ist an das Einkaufszentrum Water Front im Bremer Ortsteil Industriehäfen angebunden. Direkt neben dem Eingang zum Kino Cinespace lag jahrelang die große Halle des ehemaligen Space Parks brach; für die Geschäftsführer des Jump Houses war das ein Glücksfall. „Kein Trampolinpark in Deutschland wurde bislang direkt neben einem Einkaufszentrum eingerichtet“, erklärt Albrecht. Zahlreiche Parkplätze, gute Verkehrsanbindung und die Nähe zur Bremer Innenstadt – die Lage sei für das erste Jump House in Bremen ideal. (Das könnte Sie auch interessieren: Überblick über Trampolinparks in Niedersachsen und NRW)

Wer also seinen Shoppingtrip mit einer sportlichen Aktivität verbinden möchte, kann das Jump House, laut eigener Aussage das bislang größte in Deutschland, aufsuchen. Isabel Albrecht rät allerdings, vorher zu reservieren. Denn oftmals besuchen Schulklassen oder andere Gruppen wie Vereine den Trampolinpark, dann sind die Zeiten ausgebucht. Zu festen Zeiten gibt es eine Einführung und Sicherheitshinweise; ist nicht viel los, kann man spontan daran teilnehmen. Zurzeit sei das Jump House aber häufig ausgebucht, daher empfiehlt die Pressesprecherin, die Tickets für die gewünschte Zeit online zu buchen. (Weiterlesen: Das gibt‘s im 3000 Quadratmeter großen Trampolin-Park Salzbergen)

Preise und Öffnungszeiten Auf den Trampolinen springen kann jeder, so Isabel Albrecht, man sollte sich aber nicht selbst überschätzen, sondern an alles herantasten. Das Jump House wird für Kinder ab sechs Jahren empfohlen, Eltern, die nicht springen, sondern ihre Kinder nur begleiten, zahlen nichts und können sich im Gastronomiebereich aufhalten. 60 Minuten Sprungzeiten kosten 14,90 Euro



90 Minuten 21 Euro



120 Minuten 25 Euro.



Für Gruppenaktivitäten wie Geburtstagsfeiern oder Teamevents gibt es gesonderte Konditionen.

Montag bis Donnerstag 14 bis 21 Uhr

Freitag 12 bis 22 Uhr

Samstag 10 bis 22 Uhr

Sonntag 10 bis 20 Uhr Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Jump Houses.



Knifflige Aufgaben und Balanceakte

Neben dem Hauptfeld "Free Jump", bei dem 90 Trampoline miteinander verbunden sind, gibt es kleinere und kniffligere Trampolinfelder. Laut eigener Aussage bislang einmalig in Deutschland ist der "Video Jump", bei dem der Spieler zum Helden in einem Videospiel à la Super Mario wird.



Beim "Survival Jump" können mehrere Spieler gegeneinander antreten: Sie müssen über einen rotierenden Balken springen und sich im nächsten Moment ducken. Wie schweißtreibend das ist, zeigt Felix Dittmar aus der NOZ-Videoredaktion:



Anzeige Anzeige

Wer es den Mitstreitern der TV-Reihe „Ninja Warrior“ gleichtun möchte, kann sich in der Ninja Box ausprobieren. Dort warten sechs Parcours und 20 Hindernisse in zwei Stockwerken in bis zu zehn Metern Höhe.

Schwindelfrei sollten auch diejenigen sein, die beim "Sky Ninja" an einer Wand in etwa neun Meter Höhe entlang klettern wollen – natürlich mit einem Gurt gesichert. Anschließend geht es über eine Zip-Line zum Ausgangspunkt zurück. Wer weiter fliegen möchte, kann wie Felix Dittmar beim "Fly Ninja" über den Trampolinen schweben:

Über das Unternehmen hinter dem Jump House Im Dezember 2014 eröffneten die Gründer Christoph Ahmadi und Till Walz in Hamburg-Stellingen das erste Jump House Deutschlands in einer ehemaligen Tennishalle. Heute gibt es bundesweit sieben Jump-House-Standorte und etwa 35 Trampolinhallen. Für ihre Gründung erhielten die beiden 2016 den Hamburger Gründerpreis. Aktuell beschäftigen sie an sieben Standorten und in der Unternehmenszentrale in Hamburg-Winterhude mehr als 600 Mitarbeiter und planen weitere Trampolinparks in ganz Deutschland.