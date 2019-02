Die Polizei in Bremen sucht eine junge Mutter und ihre drei Kinder. Symbolfoto: imago/Horst Galuschka

Bremen. Die Polizei in Bremen sucht seit Dienstagabend eine 34-Jährige, die mit ihren drei minderjährigen Kindern verschwunden ist. Die Mutter hatte ein Klinikum in Bremen-Osterholz am Dienstag verlassen und wird seitdem vermisst. Sie und ihre Kinder benötigen dringend ärztliche Hilfe.