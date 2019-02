Osnabrück. 320.000 Coffee-to-go-Becher werden laut der Deutschen Umwelthilfe pro Stunde in Deutschland verbraucht. Die weggeworfenen Becher verstopfen Mülleimer oder landen in der Natur. Zwei junge Unternehmer aus Bremen wollen Einwegbechern mit einem Pfandsystem den Kampf ansagen.

Es begann als Studienprojekt, inzwischen sind bereits 41 Bremer Geschäfte als Partner mit im Boot und mehr als 4000 Pfandbecher im Umlauf, wie Walter Steinhauer von Cup2date sagt. Die hellen Becher aus Kunststoff lässt das junge Unternehmen in Deutschland produzieren. „Ein Becher kann mindestens 500 Mal wiederverwendet werden“, sagt der 27-Jährige, der sich zusammen mit Lucian Suhrhoff (24) im vergangenen Oktober mit Cup2date selbstständig machte. Ist der Becher kaputt, wird er recycelt.



Auf die Idee zu seinem Projekt kam Steinhauer, der am Bremer Bahnhof wohnt, im Alltag. „Es nervte mich, dass überall Einwegbecher rumlagen. Die Stadt soll nicht so vermüllt sein“, erzählt er von den Anfängen. Mit einer Studiengruppe suchte er nach einer Lösung für das Problem. Während einer Probewoche wollten sie herausfinden, wie die Idee ankommt. Kunden und Cafébetreiber waren laut Steinhauer so begeistert, dass nach der Testwoche bereits 19 Cafés mitmachen wollten.

So funktioniert das System

Kunden erhalten die Becher in den teilnehmenden Geschäften – dafür zahlen sie einen Euro Pfand. Beim nächsten Besuch in dem Laden oder einem anderen Partnercafé wird der Becher gereinigt und neu befüllt. „Zum Teil verwenden die Cafés nur noch diese Becher und keine Einwegbecher mehr“, sagt Steinhauer. „Wir sehen oft Leute mit dem Becher rumlaufen. Das ist schon ein fettes Gefühl.“

Ihnen spiele in die Hände, dass sich auch die Politik mit dem Thema beschäftigt und sich die Gesellschaft im Wandel befindet. „Wir haben einen Nerv getroffen“, sagt Steinhauer. Er selbst versuche, bewusster einzukaufen und Einweg-Verpackungen zu vermeiden – was mit einem Studentenbudget jedoch nicht immer machbar sei.



Geld verdienen die Jung-Unternehmer durch Werbung auf den Bechern. Derzeit arbeiten sie daran, ihr System weiter zu verbessern und Fehler in Prozessen auszumerzen. Dann soll es auf andere Städte ausgeweitet werden. Dabei wollen sich Steinhauer und Suhrhoff erstmal auf den Nordwesten konzentrieren. Das System soll pendlerfreundlicher werden: Wer im Nordwesten unterwegs ist, soll den Becher auch am Zielort abgeben oder neu befüllen lassen können. Auch Osnabrück nehmen die beiden ins Visier. Steinhauer: „Der Markt ist super groß. Es gibt unzählige Einweg-Verpackungen, die man vermeiden kann. Das fängt beim Becher an, hört aber nicht beim Becher auf. Aber erstmal dürfen wir den Fokus nicht verlieren.“