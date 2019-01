Eisfeld in Bremen für Schlittschuhbegeisterte geöffnet CC-Editor öffnen

Zahlreiche Schlittschuhläufer sind auf der Bremer Semkenfahrt unterwegs. Die Eisfläche auf gefluteten Wiesen im Naturschutzgebiet Blockland zieht im Winter viele Menschen an. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen. Schlittschuhbegeisterte haben sich am Freitag auf einem rund 30 Hektar großen Eisfeld in Bremen ausgetobt: Zum ersten Mal in diesem Winter wurde die sogenannte Semkenfahrt im Blockland geöffnet, wie der Vorsitzende des Bremer Eisvereins, Max Stegemann, sagte.