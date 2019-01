Bremer AfD zieht mit Frank Magnitz an der Spitze in den Wahlkampf CC-Editor öffnen

Der AfD-Politiker Frank Magnitz führt seine Partei nun auch als Bremer Spitzenkandidat in den Bürgerschaftswahlkampf. Foto: dpa

Bremen. Von dem gewaltsamen Angriff hat sich der AfD-Politiker Magnitz noch nicht ganz erholt. Kürzer will er trotzdem nicht treten. Im Gegenteil: Er will noch aktiver in der Landespolitik werden.