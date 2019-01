Bremen. Das 13-jährige Mädchen, das seit vergangenem Donnerstag in Bremen vermisst wurde, ist wieder da. Das teilt die Polizei mit.

Das Mädchen ist wohlauf, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Polizei. Die 13-Jährige aus Bremen-Osterholz wurde am Montagnachmittag im Bremer Osten gesehen. Zeugen riefen daraufhin die Polizei an.

Am Donnerstag war die 13-Jährige nicht in ihrer Schule erschienen und wurde als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen zu den Umständen ihres Verschwindens dauern laut Polizei an.